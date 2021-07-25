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17:02 25.07.2021

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций своей армии со стороны Армении

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Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций своей армии со стороны Армении

Днем 25 июля Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных близ села Юхары Шорча Басаргечарского района, подвергли непрерывному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Зайлик Кельбаджарского района.

"Обстрел велся из снайперских винтовок и автоматов", - говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. Противник был подавлен ответным огнем.

Теги: #обстрелы #армения #азербайджан
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