Из семи КПВВ на Донбассе российские наемники не блокируют только один – штаб ООС

Из семи контрольных пунктов въезда-выезда, находящихся на линии разграничения на Донбассе, полноценный пропуск граждан осуществляет только "Станица Луганская", сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины… Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке в воскресенье.

В нем отмечается, что пассажиропоток на КПВВ "Станица Луганская" по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%.

"Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 991 человек, а на контролируемую территорию – 10 019 человек", - подчеркивают в штабе ООС.

Там сообщают, что напротив КПВВ "Новотроицкое" российские наемники блокируют движение граждан, снимая блокировку для отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

"В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 588 человек и 81 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 559 человек и 93 транспортные средства проехали на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время мероприятий контроля пограничники обнаружили 3 гражданина, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию уже направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

"Через КПВВ "Новотроицкое" проехало 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Международный Комитет Красного Креста для населения временно оккупированной территории Украины доставил продуктовые наборы и строительные материалы. Общий вес гуманитарной помощи составила около 75,6 тонны", - добавляют в штабе ООС.

На КПВВ действуют противоэпидемические мероприятия и обязательным условием остается пребывание в контрольном пункте в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

"В то же время во время действия в Украине "зеленого" уровня эпидемической опасности граждане прибывают на контролируемую территорию без прохождения самоизоляции. А иностранцам для пересечения линии разграничения необходимо иметь полис медицинского страхования", - резюмируют в штабе.