Суточные показатели по новым случаям COVID-19 в странах Балтии снизились после роста 22 и 24 июля

В странах Балтии суточный прирост заболевших коронавирусом продолжает колебаться с начала недели, так за минувшие сутки было выявлено 335 новых инфицированных COVID-19, это на 45 случаев меньше, чем накануне, однако до этого в четверг наблюдался суточный прирост зараженных втрое.

В минувший понедельник в странах Балтии было зарегистрировано 119 случаев COVID-19, в четверг суточный прирост зараженных увеличился втрое - до 358. В пятницу рост новых случаев заражения снизился до 315, а в субботу снова начал расти, было выявлено 380 новых случаев коронавируса.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 2 тыс. 75 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 90 или 4,3% от общего числа суточных тестов, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлены 132 тыс. 458 случаев заражения COVID-19.

За сутки умерших не зарегистрировано. Всего от COVID-19 скончался 1 тыс. 271 инфицированный.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 619 тыс. 227 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 543 тыс. 882 человек.

Средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составила 73,4 случая, доля первичных позитивных тестов 2,19%.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 56 новых случаев COVID-19, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения увеличился с 29,7 до 30,7 случая.

С начала пандемии COVID-19 выявлен в Латвии у 138 тыс. 481 человека. За время пандемии умерли 2 тыс. 550 человек, зараженных коронавирусом.

В Литве за минувшие сутки было выявлено 189 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в воскресенье новостной портал Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 63,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки несколько выросла и составила 2,2%.

От коронавируса в Литве скончались 4 тыс. 410 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 9 тыс. 13 смертей.