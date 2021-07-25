Кабмин изменил условия для участия громад в программе по развитию соцуслуг

Кабинет министров Украины упростил условия для участия громад в проекте "Развитие социальных услуг", позволяющем получить до 2 млн грн помощи от государства на улучшение оказания соцпомощи населению, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Каждая громада сможет получить до 2 млн грн от государства в рамках пилотного проекта "Развитие социальных услуг". На этой неделе правительство упростило условия участия в этой программе, что позволит громадам привлечь дополнительные средства на улучшение социальной помощи населению", - написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что деньги могут быть потрачены на такие услуги, как дневной уход за детьми с инвалидностью, лицами с инвалидностью и пожилыми людьми, сопровождение во время инклюзивного обучения, социальное сопровождение при трудоустройстве и во время работы; временный отдых для родителей или опекунов, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и др.