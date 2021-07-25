События

13:28 25.07.2021

В Грузии произошло землетрясение в 54 км от Тбилиси

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В Грузии произошло землетрясение в 54 км от Тбилиси

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в воскресенье на юго-востоке Грузии, в 54 километрах от Тбилиси, сообщил Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13:02 по тбилисскому времени в регионе Квемо Картли в 13 км к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Саламалейки.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Теги: #грузия #землетрясение
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