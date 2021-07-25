В Украине ожидается теплая сухая погода, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится теплая и сухая воздушная масса, лишь на западе страны ожидается более влажный воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 26 июля, в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°; днем 26-31°.

В Киеве в понедельник без осадков; температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 июля самая высокая температура днем (+35,5°) была в 1936 году, самая низкая ночью (+8,9°) в 1890 году.

Во вторник, 27 июля, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный с переходом на западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-20°, днем 27-33°, на юге местами до 35°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

Утром 25 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 22-27°, в Днепре вблизи Киева - 25°.