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11:23 25.07.2021

Афганская полиция обвинила талибов в ракетном обстреле президентского дворца в день праздника Курбан Байрам

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Афганская полиция обвинила талибов в ракетном обстреле президентского дворца в день праздника Курбан Байрам

Полиция Кабула обвинила талибов в ракетном обстреле дворца президента Афганистана в день празднования Ид аль-Адха (Курбан Байрам).

"Четверо террористов, в том числе их главарь Момен - член движения "Талибан" были задержаны во время операции спецназа на территории пятого административного района афганской столицы. Главарь группы был участником нападений на правительственные силы на территории уезда Пагман в Кабуле", - сообщает Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Мирвайса Станекзая.

Ранее местные СМИ сообщили, что полиция Кабула арестовала лиц, обстрелявших дворец президента Афганистана в день празднования Ид аль-Адха. Террористы были арестованы на территории пятого административного района афганской столицы.

В День празднования Ид аль-Адха (Курбан Байрам) 20 июля на территории президентского дворца Арг состоялся праздничный намаз с участием главы государства, его заместителей, членов правительства, депутатов парламента, политических и общественных деятелей. В момент намаза по президентскому дворцу было выпущено несколько ракет. Сведений о пострадавших не было.

Теги: #террористы #арест #кабул
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