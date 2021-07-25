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09:51 25.07.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 193,7 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 193,7 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 193 млн 727 тыс. 927, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19, достигло 4 млн 152 тыс. 592 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 430 тыс. 608 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 тыс. 850.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 371 тыс. 901, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 420 тыс. 551.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 670 тыс. 534 заболевших, умерло 549 тыс. 448 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 534,8. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 882 человек, в Индии - 302, Бразилии - 2 тыс. 566.

Теги: #covid_19 #мир
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