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08:54 25.07.2021

В Украине за сутки вакцинировано более 71 тыс. человек – Минздрав

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В Украине за сутки вакцинировано более 71 тыс. человек – Минздрав

В Украине за минувшие сутки, 24 июля, были вакцинированы 71 571 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"71 571 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 24 июля 2021 года. Одну дозу получили 50 421 человек, полностью иммунизированы – 21 150 человек", - указывается в сообщении в телеграм-канале.

В течение суток в Украине работали 272 мобильные бригады, 741 пункт вакцинации и 501 центр вакцинации.

С начала кампании привиты 3 060 561 человек, из них получили одну дозу 3 060 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 702 884 человека. Всего проведены 4 763 443 прививки.

Теги: #вакцинация
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