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08:20 25.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро воскресенье зафиксировано 286 новых случев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 24 июля 2021 года в Украине зафиксированы 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 19, медработников - 2). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 422 человека; летальных исходов - 12; выздоровели - 159 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Днем ранее, 23 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 248 450 человек, выздоровели 2 184 195 человек, летальных случаев - 52 847.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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