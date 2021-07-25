В Львовской области подтвердили 3 случая заболевания штаммом коронавируса "дельта"

В Львовской области зафиксировано три случая заболевания коронавирусом, вызванного штаммом "дельта", сообщает пресс-служба Львовской областной администрации в субботу.

"Как информируют в департаменте здравоохранения Львовской ОГА, больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании (2 человека) и России (1 человек). Все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой", - указано в сообщении.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Ореста Чемериса, на исследование в Центр общественного здоровья в город Киев направили шесть тестов ПЦР с подозрением на наличие штамма "дельта". В трех из них подтвердили наличие штамма.

Как отмечала ранее Наталья Иванченко, исполняющая обязанности генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, дважды вакцинированы люди на 80% защищены от тяжелого течения ковида, вызванного штаммом "дельта".