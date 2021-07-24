События

23:19 24.07.2021

В Луганской области оперативники раскрыли двойное убийство почти двадцатилетней давности

2 мин читать
В Луганской области оперативники раскрыли двойное убийство почти двадцатилетней давности

В Луганской области установили подозреваемого по делу убийства супругов-предпринимателей, которые исчезли в городе Северодонецк в 2002 году, сообщила в Facebook пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукайв четверг.
Речь идет об исчезновении в августе 2002 года мужа и жены, которые занимались небольшим бизнесом на местном рынке.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Северодонецкой, тогда еще милиции, со следами огнестрельных повреждений нашли автомобиль "Газель", которым обычно упрявляла исчезнувшая женщина. И только после четырех месяцев поиска в лесном массиве на окраине г. Северодонецк в почве земли был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Тогда отрабатывалось много версий совершения преступления и продолжались поиски пропавшего мужчины, но его местонахождение так и не было установлено. И все эти почти двадцать лет так без ответа и оставались вопрос – или мужчину убили как и его жену, или возможно это он является убийцей", - рассказала Погукай.
В начале 2021 года оперативники Управления уголовного розыска получили оперативную информацию, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель. Правоохранителям удалось собрать достаточное количество доказательств, несмотря на давность дела.
"Фигуранту предъявили доказательства и он рассказал о том, как его "нанял" друг детства, предложив в дальнейшем разделить бизнес супругов, о том, что после убийства женщины он вместе с партнером по бизнесу убитой и его другом, заманили в "ловушку" ее мужа, вывезли его в лесополосу, где хладнокровно застрелили, и указал местонахождение убитого мужчины", - указывается в сообщении.
В четверг, 22 июля 2021 года, во время проведения осмотра места происшествия, на которое указал фигурант, были найдены и изъяты фрагменты костей человеческого тела.
Сейчас следователями назначен ряд необходимых экспертиз, после проведения которых фигуранту будет сообщено о подозрении.

Теги: #северодонецк #луганская_область #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:31 23.07.2021
В Луганской области пассажирский автомобиль съехал в кювет, госпитализированы пять человек - полиция

В Луганской области пассажирский автомобиль съехал в кювет, госпитализированы пять человек - полиция

19:32 21.07.2021
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине

12:57 20.07.2021
В Днепропетровской области задержали пациента психиатрической больницы, убившего санитара при побеге

В Днепропетровской области задержали пациента психиатрической больницы, убившего санитара при побеге

10:15 20.07.2021
В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери

В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери

02:37 20.07.2021
На оккупированной территории Луганской области острый дефицит питьевой воды

На оккупированной территории Луганской области острый дефицит питьевой воды

06:43 19.07.2021
Под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медработника и сбежал, объявлен план-перехват

Под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медработника и сбежал, объявлен план-перехват

20:27 14.07.2021
Под Коростенем найден убитым подросток, в убийстве подозревается 15-летняя девушка

Под Коростенем найден убитым подросток, в убийстве подозревается 15-летняя девушка

11:22 09.07.2021
В Луганской области обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой

В Луганской области обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой

06:53 09.07.2021
В убийстве президента Моиза замешаны колумбийцы и американцы - власти Гаити

В убийстве президента Моиза замешаны колумбийцы и американцы - власти Гаити

19:32 07.07.2021
Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе размещают вооружения с нарушениями линии отведения - ОБСЕ

Заместителю председателя Харьковского облсовета избрана мера пресечения

В результате ДТП в Польше погиб гражданин Украины - посольство

В Польше в результате ДТП пострадали 7 граждан Украины - посольство

Правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки янтаря через границу, изъято 300 кг камней - Госпогранслужба Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кривом Роге взяли под стражу мужчину, который удерживал на цепи 7-летнего мальчика

В Харькове скончался военнослужащий, раненный во время обстрела в Луганской области

В Харьковской области медики перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате

В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле

Российские наемники на Донбассе размещают вооружения с нарушениями линии отведения - ОБСЕ

Заместителю председателя Харьковского облсовета избрана мера пресечения

В Ривном 12-летнего мальчика госпитализировали из-за укуса змеи - ГСЧС

В результате ДТП в Польше погиб гражданин Украины - посольство

В ряде городов Франции проходят массовые протесты против ограничений в связи с COVID-19

На Донбассе российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА