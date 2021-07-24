В Луганской области оперативники раскрыли двойное убийство почти двадцатилетней давности

В Луганской области установили подозреваемого по делу убийства супругов-предпринимателей, которые исчезли в городе Северодонецк в 2002 году, сообщила в Facebook пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукайв четверг.

Речь идет об исчезновении в августе 2002 года мужа и жены, которые занимались небольшим бизнесом на местном рынке.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Северодонецкой, тогда еще милиции, со следами огнестрельных повреждений нашли автомобиль "Газель", которым обычно упрявляла исчезнувшая женщина. И только после четырех месяцев поиска в лесном массиве на окраине г. Северодонецк в почве земли был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Тогда отрабатывалось много версий совершения преступления и продолжались поиски пропавшего мужчины, но его местонахождение так и не было установлено. И все эти почти двадцать лет так без ответа и оставались вопрос – или мужчину убили как и его жену, или возможно это он является убийцей", - рассказала Погукай.

В начале 2021 года оперативники Управления уголовного розыска получили оперативную информацию, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель. Правоохранителям удалось собрать достаточное количество доказательств, несмотря на давность дела.

"Фигуранту предъявили доказательства и он рассказал о том, как его "нанял" друг детства, предложив в дальнейшем разделить бизнес супругов, о том, что после убийства женщины он вместе с партнером по бизнесу убитой и его другом, заманили в "ловушку" ее мужа, вывезли его в лесополосу, где хладнокровно застрелили, и указал местонахождение убитого мужчины", - указывается в сообщении.

В четверг, 22 июля 2021 года, во время проведения осмотра места происшествия, на которое указал фигурант, были найдены и изъяты фрагменты костей человеческого тела.

Сейчас следователями назначен ряд необходимых экспертиз, после проведения которых фигуранту будет сообщено о подозрении.