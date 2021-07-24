События

21:51 24.07.2021

В Кривом Роге взяли под стражу мужчину, который удерживал на цепи 7-летнего мальчика

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В Кривом Роге взяли под стражу мужчину, который удерживал на цепи 7-летнего мальчика

В Кривом Роге, мужчина, который был задержан за удерживание на цепи семилетнего мальчика, был взят под стражу сроком на 60 суток по решению Дзержинского районного суда, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области в субботу.
"По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручено уведомление о подозрении по этим статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается", - указано в сообщении.
Как сообщалось в пятницу, мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали полицейские. Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что мальчика приковал цепью к батарее сожитель матери.

Теги: #украина #арест #кривой_рог
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