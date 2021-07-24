События

21:11 24.07.2021

В Харькове скончался военнослужащий, раненный во время обстрела в Луганской области

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В харьковском госпитале скончался военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь, раненный при обстреле в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает "Суспильне".
По информации издания, военнослужащий вместе с несколькими другими раненными был госпитализирован на прошлой неделе после обстрела в Луганской области. Его состояние оценивалось как тяжелое.
"Его положили в реанимацию. На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату дыхания, сделали несколько операций. К сожалению, вчера состояние ухудшилось сильно. Около 16:00 вчера он умер", - рассказала волонтер благотворительной организации "Сестра милосердия АТО" Ярина Чаговец.
Как сообщила волонтер Светлана Сидоренко в соцсети Facebook, у военнослужащего осталась жена с двумя детьми и ребенок от первого брака.

Теги: #скончался #оос #военнослужащий #украина
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