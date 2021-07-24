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20:40 24.07.2021

В Харьковской области медики перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате

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В Харьковской области медики перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате

В Валковском районе Харьковской области работники районной больницы перекрыли международную трассу Киев-Харьков-Должанский из-за задолженностей по заработной плате, сообщил народный депутат Михаил Волынец.
"Старший и младший медицинский персонал приступил к крайним мерам, требуя выплаты 5,8 млн грн зарплатного долга. Кроме 3-месячной задолженности медиков еще и лишили так называемых ковидных выплат", - написал нардеп в соцсети Facebook в воскресенье.
"Администрация больницы пообещала решить вопрос в начале следующей недели", - добавил он.
 

Теги: #медики #украина #протесты #харьковская_область
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