В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле

Вблизи поселка Новоивановка Криворожского района произошло возгорание остатков пшеницы, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник на открытой территории и из-за порывов ветра приобрел большие масштабы. В результате возгорания огнем уничтожено стерню на площади 4 га", - указано в сводке.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 15:24 и ликвидирован в 15:50.