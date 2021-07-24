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20:05 24.07.2021

В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле

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В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле

Вблизи поселка Новоивановка Криворожского района произошло возгорание остатков пшеницы, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник на открытой территории и из-за порывов ветра приобрел большие масштабы. В результате возгорания огнем уничтожено стерню на площади 4 га", - указано в сводке.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Пожар локализован в 15:24 и ликвидирован в 15:50.

Теги: #днепропетровская #украина #пшеница #пожар
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