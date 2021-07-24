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18:53 24.07.2021

Российские наемники на Донбассе размещают вооружения с нарушениями линии отведения - ОБСЕ

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Российские наемники на Донбассе размещают вооружения с нарушениями линии отведения - ОБСЕ

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщается в Отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в пятницу.

"На полигоне в районе временно оккупированного населенного пункта Миусинск Миссией зафиксировано 46 танков, 13 буксируемых гаубиц, 2 реактивных системы залпового огня и 47 боевых бронированных машин, расположенных за пределами выделенных мест хранения" – указывает Операция объединенных сил (ООС) в Фейсбуке.

Как сообщает штаб ООС, СММ ОБСЕ в который раз фиксирует многочисленные случаи препятствования допуска представителей Миссии со стороны вооруженных формирований России на временно оккупированной территории. В частности, на блокпостах оккупированных населенных пунктов Старомихайловка, Александровское, Новоазовск, Заиченко, Крещатицкий российско-оккупационные войска запрещали проезд наблюдателей Миссии.

 

Теги: #нарушения #оос #вооружение #обсе
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