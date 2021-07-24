Заместителю председателя Харьковского облсовета избрана мера пресечения

Высший антикоррупционный суд на заседании 24 июля 2021 года избрал меру пресечения заместителю председателя Харьковского областного совета, уличенному на вымогательстве и получении взятки.

"24 июля 2021 года Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП избрал меру пресечения заместителю председателя Харьковского облсовета, уличенному совместно с адвокатом на вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности", - сообщает САП на странице в Фейсбук.

1 млн 50 тыс. грн от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности, сообщает САП на странице Фейсбук.

По решению следственного судьи, к чиновнику применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн грн залога.

Срок действия меры пресечения - до 20 сентября 2021 года.

Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали зампредседателя Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс. грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

23 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч. 4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный зампредседателя облсовета является представителем партии власти.

У главы Харьковского облсовета три заместителя и первый заместитель. Один из них - Андрей Малыш - является представителем партии "Слуга народа".