В Ривном 12-летнего мальчика госпитализировали из-за укуса змеи - ГСЧС

В Ривненскую областную детскую больницу с диагнозом укус змеи был госпитализирован мальчик 2009 года рождения, пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ривненской области.

"При сверке информации от дежурного по линии "103" к спасателям по спецлинии "101" поступила информация, что 23 июля в Ровенскую областную детскую больницу с диагнозом укус змеи был госпитализирован мальчик 2009 года рождения", - сказано в сообщении.

Спасатели отметили о необходимости придерживаться правил осторожности, носить правильную обувь и одежду, а также не устраивать ночлег вблизи возможных тайников змей.

"Стоит помнить, что змея никогда не нападает на человека первой!", - говорится в сообщении.