В результате ДТП в Польше погиб гражданин Украины - посольство

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи г.Радомско в Польше, один украинец скончался, сообщает посольство Украины.

"По состоянию на 16:30 в медицинских учреждениях находятся 4 граждан Украины, 2 гражданина выписаны из больницы. К сожалению, 1 гражданин Украины погиб в результате ДТП. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в г.Радомско, Лодзинское воеводство, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины.

"24.07.21 вблизи г.Радомско, Лодзинское воеводство, произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Ниссан. В результате ДТП пострадали 7 граждан Украины, которых доставили в медицинские учреждения в Лодзь, Радомско, Пётркув-Трыбунальский и Ченстохове", - сообщает посольство Украины в Польше в Twitter.

В посольстве отметили, что по состоянию на 16:00 в медицинских учреждениях находятся 6 граждан Украины, 1 гражданин выписан из больницы.