Посол Корнийчук провёл встречу с представителем компании NRx по вопросу вакцин против COVID-19

Вопросы совместной американо-израильской разработки, производства и маркетинга вакцины от COVID-19 стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Главным исполнительным директором американской компании NRx Дж. Джавиттом. Об этом сообщает Посольство Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«Собеседник сообщил о подписании этой компанией с Израильским институтом биологических исследований Меморандума о взаимопонимании в вопросах разработки, производства и маркетинга вакцины от COVID-19 БриЛайф и проведения третьей фазы ее клинических исследований в Украине и Грузии», - говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о предоставлении со стороны Посольства Украины соответствующего содействия этому процессу.

«При посредничестве Украинской дипломатической миссии в Израиле, Дж. Джавитт провёл встречи с представителями ведущих украинских компаний, на которых обсуждались модальности возможного коллаборации украинских и американских фармацевтов по указанному вопросу, которое имеет потенциал развиться в полное или частичное производство вакцины в Украине», - подчёркивается в сообщении.