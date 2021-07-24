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16:06 24.07.2021

Посол Корнийчук провёл встречу с представителем компании NRx по вопросу вакцин против COVID-19

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Посол Корнийчук провёл встречу с представителем компании NRx по вопросу вакцин против COVID-19

Вопросы совместной американо-израильской разработки, производства и маркетинга вакцины от COVID-19 стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Главным исполнительным директором американской компании NRx Дж. Джавиттом. Об этом сообщает Посольство Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«Собеседник сообщил о подписании этой компанией с Израильским институтом биологических исследований Меморандума о взаимопонимании в вопросах разработки, производства и маркетинга вакцины от COVID-19 БриЛайф и проведения третьей фазы ее клинических исследований в Украине и Грузии», - говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о предоставлении со стороны Посольства Украины соответствующего содействия этому процессу.

«При посредничестве Украинской дипломатической миссии в Израиле, Дж. Джавитт провёл встречи с представителями ведущих украинских компаний, на которых обсуждались модальности возможного коллаборации украинских и американских фармацевтов по указанному вопросу, которое имеет потенциал развиться в полное или частичное производство вакцины в Украине», - подчёркивается в сообщении.

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