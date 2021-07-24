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15:27 24.07.2021

В Киеве развернуты две фан-зоны для просмотра Олимпийских игр - КГГА

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В Киеве развернуты две фан-зоны для просмотра Олимпийских игр - КГГА

В Сырецком парке и Городе спорта (Гидропарк) развернуты фан-зоны для просмотра XXXII Олимпийских игр, сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова.

"23 июля в городе Токио начались XXXII летние Олимпийские игры, которые являются важнейшими соревнованиями для каждого спортсмена. За высшие награды Олимпиады будут соревноваться 156 украинских спортсменов, которые будут представлены в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах), среди них 38 спортсменов-киевлян будут бороться за награды в 14 видах спорта. Чтобы поддержать украинские сборные и популяризировать виды спорта, которые будут представлены на Олимпиаде, мы развернули в столице две фан-зоны", - приводит слова Говоровой пресс-служба КГГА.

Она добавила, что фан-зоны будут работать на время проведения Олимпийских игр - до 8 августа.

Кроме трансляции Олимпийских игр, на территории фан-зон детско-юношеские спортивные школы Киева, общественные организации спортивной направленности проведут 53 мастер-класса по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В частности, в Сырецком парке - 20 мастер-классов, в Городе спорта - 33.

На фан-зонах представлены такие виды спорта: академическая гребля, акробатика, армрестлинг, баскетбол, бокс, гребной слалом, волейбол пляжный, гандбол, гимнастика спортивная, дзюдо, кикбоксинг WTA, парашютный спорт, плавание, регби, роликовый спорт, спортивная борьба (вольная и греко-римская), теннис, тхэквондо ВТФ, фехтование, футбол, художественная гимнастика.

Теги: #киев #кгга #олимпиада #фанзона
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