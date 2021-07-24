События

14:58 24.07.2021

Для украинцев с 27 июля открывается Испания - Кулеба

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Для украинцев с 27 июля открывается Испания - Кулеба

Испания с 27 июля открывается граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - написал Кулеба на странице в Twiiter в субботу.

Министр добавил, что при въезде в страну необходимо предъявить свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест на COVID-19.

Подробная информация об условиях путешествий на сайте доступна МИД: https://tripadvisor.mfa.gov.ua

 

Теги: #испания #туризм #кулеба #мид
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