В Киеве за сутки почти 200 новых случаев COVID-19, скончался один человек - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве от COVID-19 скончался один житель, выявлено 194 новых случаев заболевания, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"+194 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 217 857). 112 женщин в возрасте от 20 до 90 лет. 62 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет. 9 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 месяцев до 14 лет. + 1 летальный случай от вируса (всего 5 225)", - написал мэр на странице в Facebооk.

За сутки 33 человека были госпитализированы с коронавирусом, еще 22 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

173 жителя преодолели коронавирус (всего 208 503).

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (50), Святошинском (31) и в Оболонском (29) районах", - добавил мэр.