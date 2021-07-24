В Украине с начала года зафиксировано 859 случаев утоплений - ГСЧС

В Украине с начала 2021 года зафиксировано 859 случаев утоплений, из них 310 - с начала июля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

"Среди утонувших в этом месяце почти 40 детей. Страшная статистика, которая, к сожалению, не останавливает людей и не заставляет пересмотреть свое отношение к мерам безопасности", - говорится в сообщении

Спасатели рассказали, что среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде – это купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

Так, за сутки 23 июля спасатели трижды привлекались для оказания помощи отдыхающим на Азовском море, которых отнесло от берега на плавсредствах.