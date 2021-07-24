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12:23 24.07.2021

Ткаченко санкциях против "Вайлдберриз": ритейл из РФ, который, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат не будет работать в Украине

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Ткаченко санкциях против "Вайлдберриз": ритейл из РФ, который, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат не будет работать в Украине

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поблагодарил президента и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины за поддержку инициативы и введение санкций против российской компании "Вайлдберриз".

"Ритейл из РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат - не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries. Благодарен президенту и СНБО, которые поддержали нашу инициативу и ввели санкции против этой компании. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии", - написал Ткаченко в своем Telegram.

Министр подчеркнул, что "антиукраинским тезисам, книгам, нарративам не место в Украине" и Минкультуры, по его словам, будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам.

Следующий шаг - российские ОТТ-платформы.

Как сообщалось, 23 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, которое вводит экономические санкции против российской компании "Вайлдберриз".

Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении шести физических лиц.

Соответствующий указ президента №304/2021 от 23 июля опубликован на сайте главы государства.

Также санкции сроком на 3 года вводятся в отношении: Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука (соучредители общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" ("Вайлдберриз", "Wildberries").

Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/783

Теги: #ткаченко #снбо #вайлдберриз #санкции
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