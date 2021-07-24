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11:58 24.07.2021

В Геническом районе Херсонской области ликвидируют последствия подтоплений - ГСЧС

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В Геническом районе Херсонской области ликвидируют последствия подтоплений - ГСЧС

В с.Зеленое и с.Счастливцево Генического района (Херсонская область) спасатели оказывают помощь населению по ликвидации последствий подтоплений, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

"23 июля в результате сильного дождя в Геническом районе произошло подтопление 3 домов и 3 приусадебных участков в c.Зеленое Новотроицкого ОТГ", - говорится в сообщении.

Также в аналогичной ситуации оказались жители с.Счастливцево Генической ОТГ, где затопило 4 дома и 8 приусадебных участков.

По состоянию на 9:00 24 июля работы продолжаются. В общем откачан 1250 м.куб воды.

Теги: #херсонская_область #гсчс #наводнение
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