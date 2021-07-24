Правоохранители задержали двух подозреваемых в избиении активистки в Днепре – Клименко

Правоохранители раскрыли избиение общественной активистки в Днепре вечером 15 июля, задержаны двое подозреваемых, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко

"Дерзкое избиение общественной активистки в Днепре раскрыто. Двух подозреваемых задержали. Эффективно сработали оперативники, следователи и специалисты подразделения уголовного анализа, поэтому мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Это двое жителей Днепропетровской области 36-ти и 28-ми лет. В течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за их передвижением и в нужный момент задержали", - написал Клименко в Facebook в субботу утром.

Он отметил, что потерпевшая нападающих узнала. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

"Следователи полиции ходатайствуют исключительно о содержании под стражей. Сейчас задержанные сотрудничать со следствием отказываются", - рассказал глава Нацполиции.

Как сообщалось, двое неизвестных напали на женщину 1984 года рождения, избили ее и скрылись с места преступления.

Преступление произошло 15 июля около 20:00 в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе г.Днепр. С травмами головы пострадавшую доставили в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов в Facebook написал, что была избита местная правозащитница Наташа Эшонкулова.

Также он обратился к новоназначенному министру МВД: "Денис Анатольевич, теперь это дело - дело вашей чести. Найти и наказать не просто "быков" - исполнителей, но и организаторов и заказчиков этого отвратительного преступления. И ещё сделать так, чтобы Днепр, наконец, вздохнул свободно от ОПГ, которая, кроме денег, телеканалов и ручных попов, обзавелась ещё и собственными депутатами от партии власти", - призвал Филатов.