В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами небольшой дождь - Укргидрометцентр
В Украине в воскресенье, 25 июля, ожидается теплая и преимущественно сухая погода, без осадков, лишь в Черниговской и Сумской областях днем местами небольшой дождь.
Как сообщает Укргидрометцентр, в воскресенье ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части до 21°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 июля самая высокая температура днем была 35,3° в 2015г., самая низкая ночью 9,9° в 1954г.
В понедельник, 26 июля, также без осадков, лишь в западных областях днем и в течение 27 июля небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°, на юге и востоке страны до 33°.
В Киеве 26 июля небольшая облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.
24 июля температура воды была в Черном и Азовском морях 22-27°, в Днепре в пределах Киева 25°.