В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами небольшой дождь - Укргидрометцентр

В Украине в воскресенье, 25 июля, ожидается теплая и преимущественно сухая погода, без осадков, лишь в Черниговской и Сумской областях днем местами небольшой дождь.

Как сообщает Укргидрометцентр, в воскресенье ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части до 21°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 июля самая высокая температура днем была 35,3° в 2015г., самая низкая ночью 9,9° в 1954г.

В понедельник, 26 июля, также без осадков, лишь в западных областях днем и в течение 27 июля небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°, на юге и востоке страны до 33°.

В Киеве 26 июля небольшая облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

24 июля температура воды была в Черном и Азовском морях 22-27°, в Днепре в пределах Киева 25°.