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11:33 24.07.2021

МККК передал на оккупированные территории почти 76 тонн гумпомощи – Госпогранслужба Украины

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МККК передал на оккупированные территории почти 76 тонн гумпомощи – Госпогранслужба Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей 75,6 тонн гуманитарного груза с продуктовыми и строительными материалами, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" проехало 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Международный комитет Красного Креста для населения временно оккупированной территории Украины доставил продуктовые наборы и строительные материалы", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Общий вес гуманитарной помощи составила около 75,6 тонны.

Теги: #мккк #донбасс #гумпомощь
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