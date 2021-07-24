В Кривом Роге в частном доме престарелых произошел пожар, спасены 22 человека - ГСЧС

В г. Кривой Рог в частном доме престарелых в ночь на субботу произошел пожар, спасены 22 человека пожилого возраста, сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"24-го июля в 3:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме престарелых, который расположен на улице Железная Саксаганского района города Кривой Рог…Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в середине хозяйственной комнаты, расположенной на первом этаже трех этажного дома", - сказано в сообщении.

На момент возникновения пожара внутри дома было 25 человек: 22 человека пожилого возраста (жители пансионата) и 3 медицинского персонала.

Сотрудниками ГСЧС спасены 22 человека пожилого возраста (жители пансионата):

Пожар локализован в 3:26 и ликвидирован в 4:20. Огнем уничтожено старое домашнее имущество в хозяйственной комнате на площади 16 м. кв.

К тушению пожара привлечены 17 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления.