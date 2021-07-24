События

11:05 24.07.2021

В ряде городов Австралии прошли протесты против ограничительных мер в связи с COVID-19

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Тысячи людей вышли в субботу на улицы центральной части Сиднея в знак протеста против ограничительных мер, принятых властями для сдерживания распространения коронавируса, сообщает австралийская телерадиокомпания ABC.

По ее данным, произошли столкновения с полицией, в том числе и у здания мэрии города. Несколько человек задержаны.

О протестах меньшего масштаба сообщается из Мельбурна и Брисбена.

За время пандемии Австралия в целом избежала широкого распространения коронавирусной инфекции. Однако в последнее время суточный прирост заражений составляет там более 100. Накануне вечером власти Австралии сообщили о рекордном уровне выявленных инфицированных - 163 пациентах. С начала пандемии в стране выявили более 32,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 916 инфицированных скончались, а более 29,7 тыс. переболели и вылечились.

Теги: #коронавирус #австралия #протесты
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