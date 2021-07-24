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08:41 24.07.2021

Количество украинцев, получивших одну дозу вакцины от COVID-19, превысило 3 млн – Минздрав

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Количество украинцев, получивших одну дозу вакцины от COVID-19, превысило 3 млн – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы, 24 июля, количество человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, превысило три миллиона, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
"За сутки 23 июля 2021 года привиты 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы – 62 603 человека", - указывается в сообщении на телеграм-канале.
В течение суток работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта вакцинации и 267 центров вакцинации.
С начала кампании привиты 3 010 140 человек, из них получили одну дозу 3 010 138 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 681 734 человек. Всего проведены 4 691 872 прививки.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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