В Украине за сутки зафиксировано 745 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 394 человека, 24 летальных случая – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 745 новых случев заболевания Covid-19, выздоровели 394 человека, 24 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 июля 2021 года в Украине зафиксированы 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 51, медработников - 20). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 395 человек; летальных исходов - 24; выздоровели - 394 человека", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 23 июля, было зафиксировано 763 новых случая заболевания за сутки, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом, 21 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, 18 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 248 164 человека, выздоровели 2 184 036 человек, летальных случаев - 52 835.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.