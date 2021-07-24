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08:08 24.07.2021

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
Возле населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы. Под Водяным, что возле Донецка, велся огонь из минометов калибра 120 мм.
Подразделения ОС открывали огонь в ответ.
За минувшие сутки, 23 июля, были зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня.
Под Опытным велся огонь из минометов калибра 120 мм, под Марьинкой – из автоматических станковых гранатометов. В направлении Красногоровки враг совершал обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под Песками наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Возле Катериновки наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе Павлополя – из автоматических станковых гранатометов, в районе Водяного на Приазовье – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также из минометов калибра 120 мм был совершен обстрел частного сектора Опытного. Из автоматических станковых гранатометов был обстрелян жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.
Кроме того, В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
За прошедшие и текущие сутки среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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