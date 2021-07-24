Полиция депортировала в Молдову "криминального авторитета", который контролировал этнические группировки в Одесской и Николаевской областях

Правоохранители выдворили из Украины "криминального авторитета", который был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Мужчина, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей", - указывается в сообщении.

Чтобы лишить "криминального авторитета" возможности осуществлять преступное влияние, оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули его в Молдову.

Кроме этого, "авторитету" запрещено въезжать на территорию Украины.