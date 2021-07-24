На трассе Киев – Чоп водитель уснул за рулем, один человек погиб – патрульная полиция

В Киевской области на трассе Киев – Чоп произошло ДТП, в результате которого два человека пострадали и один погиб, сообщает Патрульная полиция области.

Как сообщается в соцсети Facebook, инцидент произошел около 18:00 23 июля.

"На 40 км автодороги Киев - Чоп произошло ДТП с участием авто Skoda Felicia. Предварительно, водитель авто, вероятно, заснул, допустил столкновение с металлическим отбойником, после чего машина перевернулась", - указывается в сообщении.

В результате этого ДТП водитель и один пассажир получили телесные повреждения, а еще один пассажир погиб.