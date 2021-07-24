В Запорожье в турбины ДнепроГЭС попали 7 тонн толстолобиков, акватории угрожает загрязнение

В Запорожье в акватории плотины ДнепроГЭС всплыли более 1 тыс. изрубленных тушек толстолобиков весом более 7 тонн, вероятно попавших под винты турбин гидроэлектростанции. Покалеченная рыба может находиться на дне реки и угрожать загрязнением акватории Днепра.

Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в Управлении государственного агентства рыбного хозяйства в Запорожской области, рыбоохранный патруль ведомства зафиксировал в акватории плотины ДнепроГЭС массовую гибель толстолобика, тушки которой были изрублены. На данный момент патрульные рыбохраны собрали здесь уже одну тысячу сорок две рыбины весом до 7-ми килограмм каждая.

По мнению специалистов, судя по характеру повреждений, большая стая 3-4 летнего толстолобика, стоявшая выше плотины гидроэлектростанции, могла быть затянута под винты ее турбины.

"Рыба имела характерные повреждения, а именно рубленые, резаные раны туловища, чаще всего отсутствовала голова. Погибшая рыба фиксировалась именно возле второго машинного отделения Днепровской ГЭС.Именно на том участке, когда включались турбины, большая часть останков рыбы всплыла на поверхность", - рассказал агентству ихтиолог Запорожского рыбоохранного патруля Максим Бронзюк.

Также он сообщил, что для того, чтобы установить причины гибели рыбы, требуется провести расследование с участием местных властей и правоохранительных органов. При этом подчеркнул, что в с начала года это уже не первый случай массовой гибели рыбы в акватории гидроэлектростанции.

Управление государственного агентства рыбного хозяйства в Запорожской области уже обратилось с соответствующим запросом в прокуратуру региона, Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины, экологическую инспекцию, Запорожскую облгосадминистрацию.

В Днепровской ГЕС - филиале компании "Укргидроэнерго", пока официально не комментируют произошедшее, и обещают отвечать на письменные запросы СМИ.

При этом неофициально на предприятии отрицают причастность гидроэлектростанции в массовой гибели рыбы.

Как рассказали агентству ихтиологи Запорожского рыбоохранного патруля, наряду с патрульными всплывшую в акватории ДнепроГЭС рыбу сейчас активно собирают местные рыбаки.

Патрульные обратились к запорожцам с предостережением об опасности употребления данной рыбы в пище, а также продаже ее на рынках, поскольку она быстро портится, даже находясь в реке, где температура воды достигает 29 градусов.

Также, ихтиологи не исключают, что большая часть погибшего толстолобика может лежать на дне Днепра, и уже в ближайшее время стать причиной загрязнения реки.