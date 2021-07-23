События

21:08 23.07.2021

Зеленский ввел в силу решение СНБО о противодействии двойному гражданству чиновников

1 мин читать
Зеленский ввел в силу решение СНБО о противодействии двойному гражданству чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля 2021 года "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

Соответствующий документ №305/2021 обнародован на сайте президента.

Согласно решению СНБО, в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должна отображаться информация об отсутствии гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Также Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Теги: #снбо #указ #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 23.07.2021
По решению СНБО Украины введены санкции против 6 лиц, в частности, сооснователей "Вайлдберриз" – указ

По решению СНБО Украины введены санкции против 6 лиц, в частности, сооснователей "Вайлдберриз" – указ

20:47 23.07.2021
Зеленский ввел в действие указ СНБО о применении санкций против ООО "Вайлдберриз" и ряда организаций, связанных с т.н. "ДНР"

Зеленский ввел в действие указ СНБО о применении санкций против ООО "Вайлдберриз" и ряда организаций, связанных с т.н. "ДНР"

15:36 23.07.2021
Зеленский обратился к украинским спортсменам в преддверии Олимпиады в Токио: подарите нам то, что дороже золота

Зеленский обратился к украинским спортсменам в преддверии Олимпиады в Токио: подарите нам то, что дороже золота

12:57 23.07.2021
Зеленский сменил главу СВР, ведомство возглавил Литвиненко - указы

Зеленский сменил главу СВР, ведомство возглавил Литвиненко - указы

12:22 23.07.2021
Правоохранители депортировали в Россию "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО – МВД Украины

Правоохранители депортировали в Россию "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО – МВД Украины

02:12 22.07.2021
Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции

Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции

13:50 21.07.2021
Зеленский – талантливый человек, который переформатировал шоу-бизнес в политику – Тимошенко

Зеленский – талантливый человек, который переформатировал шоу-бизнес в политику – Тимошенко

13:10 21.07.2021
Жители Киева доверяют Кличко больше, чем Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Жители Киева доверяют Кличко больше, чем Зеленскому – опрос "Рейтинга"

17:50 20.07.2021
Нардеп Герасимов: За год после срыва спецоперации по "вагнеровцам" Зеленский прошел путь до "явки с повинной"

Нардеп Герасимов: За год после срыва спецоперации по "вагнеровцам" Зеленский прошел путь до "явки с повинной"

14:11 20.07.2021
И.о. временного поверенного в делах США заверил, что Зеленский и Байден встретятся летом

И.о. временного поверенного в делах США заверил, что Зеленский и Байден встретятся летом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

По решению СНБО Украины введены санкции против 6 лиц, в частности, сооснователей "Вайлдберриз" – указ

Зеленский ввел в действие указ СНБО о применении санкций против ООО "Вайлдберриз" и ряда организаций, связанных с т.н. "ДНР"

В Луганской области пассажирский автомобиль съехал в кювет, госпитализированы пять человек - полиция

Разоблачен чиновник Минобороны и его сообщник на попытке мошенничества на сумму в $1млн

СБУ заблокировала международный канал контрабанды в ЕС поддельных сигарет из Ближнего Востока, изъято более 10 тонн сигарет

ПОСЛЕДНЕЕ

В Луганской области пассажирский автомобиль съехал в кювет, госпитализированы пять человек - полиция

Голосеевский райсуд Киева арестовал иностранцев, организовавших международный канал поставки героина из Ирана в Украину

Регулятор ЕС разрешил вакцинацию подростков c 12 до 17 лет вакциной Moderna от COVID-19

Тайфун приближается к Тайваню, прибрежным городам Китая, сильно пострадавшего ранее от наводнений

В Киеве из-за спортивных соревнований в выходные ограничат движение транспорта

На сельхозугодьях вблизи Ривно выявили жидкость ярко-розового цвета, установлено, что это префект – ГСЧС

Установление всех обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской стороны – МИД Украины

ЕСПЧ отказался применять обеспечительные меры по жалобе РФ к Украине

Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, в Марьинке местный житель получил ранение – штаб ООС

NASA и Boeing одобрили полет Starliner к МКС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА