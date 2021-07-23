По решению СНБО Украины введены санкции против 6 лиц, в частности, сооснователей "Вайлдберриз" – указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 16 июля 2021г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении шести физических лиц.

Соответствующий указ президента №304/2021 от 23 июля опубликован на сайте главы государства.

Так, санкции сроком на 3 года, в частности, вводятся в отношении: Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука (соучредители общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" ("Вайлдберриз", "Wildberries"), Андрея Ревяшко (директор по развитию информационных технологий общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" ("Вайлдберриз", "Wildberries"), Алексея Кузьменко (руководитель направления "книги" общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" ("Вайлдберриз", "Wildberries"). Все четверо являются гражданами Российской Федерации.

Кроме того, санкции на три года введены против гражданина Франции Фаяр Жераль-Юбер (Fayard Gérald-Hubert) - основатель некоммерческой организации "Официальный Репрезентационного центр Донецкой народной республики во Франции". Также в списке значится еще одна гражданка Франции Неан Кристель (Neant Christel), что проживает в г.Донецк, сотрудник так называемого "Международный пресс-центр Doni".

Указанный вид ограничительных мер включает: блокировку активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим законом (запрет на установление деловых контактов).

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против девяти граждан Украины, которые включены в санкционные списки США.