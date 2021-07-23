В Луганской области пассажирский автомобиль съехал в кювет, госпитализированы пять человек - полиция

В Новоайдаре Луганской области на автодороге Н-21 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было госпитализировано пять человек, сообщает полиция области.

"Так, сегодня, 23 июля, в дежурную часть Счастьенской полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Н-21 пгт Новоайдар произошло ДТП, есть пострадавшие. Сотрудники следственно-оперативной группы и сектора реагирования патрульной полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что примерно в 15:50 на автодороге Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка – Донецк" - 41 км. + 300 м. произошло ДТП с участием пассажирского автомобиля "MERSEDES-BENZ SPRINTER" под управлением 55-летнего водителя, который двигался из Станица-Луганская в Харьков с шестью пассажирами", - сказано в сообщении в Facebook.

Двигаясь по указанной автодороге в направлении Харькова, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в кювет.

"В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим на месте происшествия медики и полицейские оказали помощь, и пятеро из них были госпитализированы в больницу", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).