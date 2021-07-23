Голосеевский райсуд Киева арестовал иностранцев, организовавших международный канал поставки героина из Ирана в Украину

Голосеевский районный суд города Киева в пятницу, 23 июля, удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя и избрал двум гражданам Турции, курировавших транснациональный канал поставки наркотиков в Украину, меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Только что Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и избрал указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении прокуратуры, обнародованном в телеграмме.

Как сообщалось, 23 июля в ходе проведения спецоперации украинские правоохранители задержали двух граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину.

"Они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину. Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики", - заявила по этому поводу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В ходе спецоперации правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там были изъяты 1159 брикетов с героином.

Кроме того, у организаторов канала контрабанды, которые были задержаны неподалеку от склада, в двух чемоданах были выявлены и изъяты ещё 5 брикетов с 1550 граммами героина.

Общий вес изъятой партии превысил 368 килограмм, а стоимость на черном рынке – более 1 млрд грн.