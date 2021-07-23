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19:42 23.07.2021

Регулятор ЕС разрешил вакцинацию подростков c 12 до 17 лет вакциной Moderna от COVID-19

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Регулятор ЕС разрешил вакцинацию подростков c 12 до 17 лет вакциной Moderna от COVID-19

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) одобрили применение вакцины компании Moderna от коронавируса COVID-19 для подростков с 12 до 17 лет.

"Применение вакцины Spikevax среди детей с 12 до 17 лет будет таким же, как и для людей в возрасте 18 и старше", - говорится в заявлении европейского регулятора.

Вакцина компании Moderna делается в две дозы с промежутком в четыре недели.

Ранее для подростков в Европе одобрили применение вакцины Pfizer/BioNTech.

В ЕС накануне заявили, что порядка 200 млн европейцев, проживающих в 27 государствах-членах блока, к настоящему моменту полностью вакцинированы, это более половины взрослого населения.

Теги: #ес #вакцинация #подростки
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