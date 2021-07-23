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19:28 23.07.2021

В Киеве из-за спортивных соревнований в выходные ограничат движение транспорта

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В Киеве из-за спортивных соревнований в выходные ограничат движение транспорта

Из-за проведения массовых спортивных соревнований "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021", которые пройдут в украинской столице 24-25 июля, на некоторых улицах будет временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу.

"Спортивные соревнования продлятся два дня: 24 июля, в субботу, на Трухановом острове состоится Hoka забег 5 км и детские старты, а 25 июля, в воскресенье - индивидуальный заплыв на 1,9 км и триатлонный старт на дистанции 70.3, включающий этап плавания (1,9 км), этап велогонки (90 км) и этап бега (21 км)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Контрактовая площадь будет перекрыта с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля, ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) - с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля, Почтовая площадь (причал № 2-10) - с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля, ул. Трухановская – 24 июля с 16:00 до 20:00.

При этом, 25 июля будут перекрывать Боричев спуск - с 07:00 до 15:30, Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 15:30, ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30, Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30, ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30, Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30, ул. Трухановская - с 7:00 до 15:30, ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 15:30, поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30, поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30, поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую - с 07:00 до 13:30.

"Движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. "Выдубичи", движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал ограничено не будет. Движение в этих направлениях будет открыто в обычном режиме", - отмечают в КГГА.

Теги: #киев #ограничение_движения
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