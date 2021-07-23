События

18:59 23.07.2021

На сельхозугодьях вблизи Ривно выявили жидкость ярко-розового цвета, установлено, что это префект – ГСЧС

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В Ривненской области в пятницу, 23 июля, было выявлено неустановленное вещество на сельхозугодьях происхождения ярко-розового цвета, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснили специалисты ГСЧС, жидкость неустановленного происхождения ярко-розового цвета - это префект, сертифицированный в Украине препарат для борьбы с вредителями.

"Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти", - сказано в сообщении.

Отмечается, что угрозы для людей нет.

Ранее ГСЧС получила информацию о разливе неизвестного вещества неподалеку Ровно. Предварительно было установлено, что это агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки.

Сразу было проведена комиссия по ТЭБ и ЧС Ровенского района.

Специалисты ГСЧС Украины в Ровенской области координируют процесс утилизации сельхозпроизводителей вещества. Ситуация на контроле.

Теги: #гсчс #сельхозработы #ривненская_область
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