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18:29 23.07.2021

Установление всех обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской стороны – МИД Украины

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Установление всех обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской стороны – МИД Украины

Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле украинского судьи Николая Чауса, этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов. 12 мая Офис генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным", - сказали в пресс-службе МИД Украины агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Как указали в Министерстве, на этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке.

"Логичный вопрос: а действительно ли была заинтересованность в установлении истины или вместо этого была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения.

Убеждены, что установление всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон", - добавили в МИД Украины.

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

В украинских СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники ГУР, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".

Парламент Молдовы создал в пятницу комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения Чауса.

В свою очередь, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для дачи объяснений относительно похищения Чауса.

8 мая Служба безопасности Украины сообщила, что расследует уголовное производство по факту похищения украинского судьи Николая Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу.

Чаус – бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках.

Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища.

Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В Украине ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Теги: #молдова #украина #чаус #мид
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