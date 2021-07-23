Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, в Марьинке местный житель получил ранение – штаб ООС

Российские наемники с начала пятницы четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала пятницы, украинские военные не пострадали, местный житель Марьинки получил ранение, сообщает пресс-центр операции Объединенных си.

По состоянию на 17:00 23 июля зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра. Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Также противник обстрелял жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.

"Украинские военные оперативно предоставили раненому первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья пострадавшего – удовлетворительное", - добавили в штабе ООС.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрелы врага украинские защитники открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.