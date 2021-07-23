NASA и Boeing одобрили полет Starliner к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и корпорация Boeing одобрили тестовый полет NASA Boeing Orbital Flight Test-2 (OFT-2) космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) 30 июля, сообщил в пятницу специализированный сайт nasaspaceflight.com.

По информации NASA, корабль претерпел ряд изменений для решения проблемы с программным обеспечением, которая стала причиной частичного провала полёта во время первого тестового полёта Starliner в декабре 2019 года.

Корабль прошел многочисленные тесты и претерпел серьезные изменения в системе стыковки. Носовая часть CST-100 Starliner была оснащена защитной обшивкой, схожей с той, что используется на корабле компании SpaceX Dragon Endeavour.

По итогам проверок было объявлено, что CST-100 Starliner отправится к МКС в 14:53 по Восточному тихоокеанскому времени 30 июля. Примерно через 24 часа после запуска космический корабль пристыкуется к переднему порту модуля Harmony, находящегося на МКС.

Порт, который займет CST-100 Starliner, был освобожден кораблем Crew Dragon 21 июля, где находились астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

В ходе миссии OFT-2 будут проверяться различные способности Starliner - запуск, стыковка, возвращение в атмосферу Земли и приземление в пустыне на Западе США.