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18:05 23.07.2021

Разоблачен чиновник Минобороны и его сообщник на попытке мошенничества на сумму в $1млн

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Разоблачен чиновник Минобороны и его сообщник на попытке мошенничества на сумму в $1млн

Правоохранители разоблачили руководителя одного из региональных управлений капитального строительства Минобороны Украины, а также его сообщника, пытавшихся получить $1 млн от представителя частного предприятия в обмен на победу в тендере и заключение договора на использование земельного участка.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу, злоумышленники уведомлены о подозрении в подготовке к мошенничеству (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

"По данным следствия, руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщник по предварительному сговору намеревались получить от представителя предприятия $1 млн якобы под предлогом заключения договора на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны, для строительства на ней жилья для военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Нацполиции отмечают, что в обмен на деньги подозреваемые обещали "решить вопрос" с победой указанного предприятия в тендере, предоставляя затем возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей.

"Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе документы, в которых заранее определен победитель", - подчеркивают в полиции.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Теги: #минобороны #коррупция #мошенники #правоохранители
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