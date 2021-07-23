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17:30 23.07.2021

Двух незаконно заключенных в российскую колонию крымских татар поместили в изолятор за попытку осуществить намаз – Денисова

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Двух незаконно заключенных в российскую колонию крымских татар поместили в изолятор за попытку осуществить намаз – Денисова

Двух граждан Украины, крымских татар Айдера Салединова и Рустема Исмаилова, которые незаконно содержатся в исправительной колонии в российской республике Башкортостан, безосновательно поместили в штрафной изолятор за попытку осуществить намаз, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Незаконно заключенных граждан Украины - крымских татар Айдера Салединова и Рустема Исмаилова, содержащихся в "ФКУ ИК 2 УФСИН России по Республике Башкортостан" безосновательно поместили в штрафной изолятор за попытку осуществить намаз (каноническая мусульманская молитва – ИФ). Циничность действий администрации колонии заключается в том, что молитва является обязательной для мусульман в праздник Курбан-байрама", - написала Денисова в фейсбуке в пятницу.

Она отметила, что предвзятое отношение со стороны сотрудников исправительного учреждения к крымским татарам противоречит международным стандартам.

"В частности, 18-ой статье Всеобщей декларации прав человека и 9-ой статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый человек имеет право свободно исповедовать свою религию", - подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять соответствующие меры с целью восстановления прав осужденных граждан Украины на свободу вероисповедания, в соответствии со статьей 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

"Призываю международное сообщество объединить усилия, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права и освободить незаконно заключенных граждан Украины", - добавила Денисова.

 

Теги: #денисова #крым #татары #заключенные #омбудсмен
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